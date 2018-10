Feierlichkeiten zur Martiner Deklaration gehen in Ružomberok zu Ende

Die Feierlichkeiten zu 100 Jahren der sogenannten „Martiner Deklaration“ gingen am Dienstagabend mit einem Galakonzert im nordslowakischen Ružomberok / Rosenberg zu Ende. Mit der Deklaration bekannten sich die Slowaken 1918 zur neu entstandenen Tschechoslowakei. Am Konzert nahm auch der tschechische Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) teil.

Tschechische und slowakische Politiker erinnerten an die Entstehung der Tschechoslowakei und die Martiner Deklaration, die am 30. Oktober 1918 unterzeichnet wurde, zuvor in der Stadt Martin.