Fed-Cup-Finale ohne Plíšková

Tennisspielerin Karolína Plíšková muss ihre Teilnahme an dem Finale um den Fed Cup im Damentennis zwischen Tschechien und den USA wegen Verletzung absagen. Bei einer Untersuchung nach der Rückkehr aus den WTA-Finals in Singapur wurde bei ihr ein Wadenmuskelriss festgestellt, zudem hat sie Probleme mit dem Handgelenk.

Plíšková wird durch Barbora Krejčíková ersetzt, die somit ihre Fed-Cup-Premiere erleben darf. Die 22-Jährige führt zusammen mit Kateřina Siniaková die WTA-Rangliste im Doppel.

Das Finalduell wird am am 10. und 11. November in Prag ausgetragen. Neben Krejčíková spielen im tschechischen Aufgebot Petra Kvitová, Kateřina Siniaková und Barbora Strýcová.