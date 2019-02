Fed-Cup: 1:1 nach dem ersten Tag

Die tschechischen Tennisspielerinnen haben an dem ersten Tag des Erst-Runden-Duells im Fed Cup gegen Rumänien mit 1.1 gespielt. Erst in den Einzelspielen beziehungsweise im Doppel am Sonntag wird daher entschieden, welches der Teams die nächste Fed-Cup-Runde erreicht.

In der Auftaktbegegnung in Ostrava / Ostrau hat sich Karolína Plíšková gegen Mihaela Buzarnescu mit 6:1 und 6:4 klar behauptet. Im zweiten Match verlor dann Kateřina Siniaková in zwei Sätzen mit 4:6 und 0:6 gegen die rumänische Top-Spielerin Simona Halep.