Febiofest abgesagt – Festival „Jeden svět“ abgebrochen

Das internationale Filmfestival Febiofest, das am 19. März in Prag beginnen sollte, wurde aufgrund der Entscheidung der Regierung über das Verbot von Events mit mehr als 100 Teilnehmern abgesagt. Die Veranstalter wollen das Febiofest in einem Ersatztermin organisieren. Dies hängt jedoch von der Entwicklung der Coronavirus-Epidemie in Tschechien ab.

Das internationale Filmfestival mit Menschenrechtsthematik „Jeden svět“, das seit vergangener Woche in Prag veranstaltet wird, wurde am Dienstag abgebrochen. Wenn es die Situation erlaubt, wird es in einigen Monaten fortgesetzt.