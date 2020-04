Fast 1600 Patienten von Covid-19 geheilt – 196 sind verstorben

Die Zahl der mit dem Covid-19-Erreger in Tschechien infizierten Menschen ist bis Dienstagmorgen auf 6914 Menschen gestiegen. Nahezu 1600 Personen sind von dieser Krankheit inzwischen geheilt. Demgegenüber sind bisher 196 Patienten am Coronavirus verstorben.

Am Montag wurden knapp 6500 Tests auf das Virus durchgeführt. Das sind wesentlich weniger als an den Werktagen der vergangenen Woche, als mehrfach über 8200 Tests vollzogen wurden. Insgesamt wurden in Tschechien bislang über 178.000 Tests auf den Covid-19-Erreger gemacht. Am Montag kamen 154 neue Fälle mit einem positiven Ergebnis hinzu. Das ist ein Anteil von 2,37 Prozent und damit der höchste Wert seit acht Tagen. In der vergangenen Woche lag der Anteil mehrheitlich bei unter zwei Prozent. Am stärksten hat sich die Krankheit mit dem Covid-19-Ereger in Prag ausgebreitet. 1634 positive Fälle bedeuten, es gibt 120 Erkrankte auf 100.000 Einwohner.