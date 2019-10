Fall Viktoriagruppe: Gericht in München bestätigt tschechische Forderungen

Tschechien hat im Rechtsstreit um die insolvente Viktoriagruppe vor dem Oberlandesgericht in München einen Erfolg erzielt. In einem Berufungsverfahren urteilten die Richter, dass der Insolvenzverwalter die Forderungen des tschechischen Staates vorrangig beachten muss. In dem Fall geht es um Erdölreserven, die Tschechien in den Tanks der Viktoriagruppe in Krailling bei München eingelagert hatte.

Das Unternehmen meldete 2014 Insolvenz an. Noch vor der Zahlungsunfähigkeit der Viktoriagruppe konfiszierte die tschechische Finanz- und Zollverwaltung die Immobilien der Firma in Tschechien. Damit wurden die tschechischen Steueransprüche befriedigt. Der deutsche Insolvenzverwalter klagte jedoch vorm Landgericht in München. Dieses entschied im April dieses Jahres, dass kein deutsches Gericht über Pfändungen urteilen kann, die tschechische Rechtsorgane auf tschechischem Boden angeordnet haben. Dieses Urteil ist nun nach Berufung durch den Insolvenzverwalter bestätigt worden.