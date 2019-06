Fall Staněk: Zeman lehnt dessen Abberufung weiter ab, ČSSD will klagen

Der Fall um die Abberufung von Kulturminister Antonín Staněk wird immer mehr zu einer Zerreißprobe für dessen Partei, den Sozialdemokraten (ČSSD). Erst vor einer Woche hatte Parteichef Jan Hamáček bestätigt, dass seine Partei auf der Absetzung von Staněk bestehe. Präsident Miloš Zeman aber hat diesen Vorgang bisher abgelehnt mit der Begründung, dass Staněk sich seiner Meinung nach nichts zu Schulden habe kommen lassen. Bei einem Treffen von Zeman und Hamáček am Donnerstag in Nové Veselí in der Böhmisch-Mährischen Höhe ist es zu keiner Einigung gekommen. Beide Politiker gaben vor den wartenden Journalisten keinen Kommentar ab.

Später gaben die Sozialdemokraten bekannt, dass sie eine Kompetenzklage gegenüber dem Präsidenten anstreben, sollte Zeman den Wechsel an der Spitze des Kulturministeriums weiter hinauszögern. Hamáček sprach davon, dass die Tschechische Republik am Rande einer Verfassungskrise stehe. Die Sozialdemokraten wollen die Angelegenheit bis Ende Juni lösen. Präsident Zeman hatte zuvor im privaten Fernsehkanal TV Barrandov erklärt, er habe sich in seiner 30-jährigen politischen Laufbahn niemals durch ein Ultimatum unter Druck setzen oder gar erpressen lassen. Später sagte er, er habe Hamáček einen gemeinsamen Termin mit Staněk für Mitte Juli vorgeschlagen. Dann bestehe die Möglichkeit, die Sache versöhnlich zu klären.

Am Freitag will sich Sozialdemokraten-Chef Hamáček mit Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) treffen und ihn davon überzeugen, die Kompetenzklage gegen Zeman einzureichen. Im Tschechischen Fernsehen sagte Babiš noch am Donnerstagabend, er sehe keinen Grund dafür, dies zu tun.