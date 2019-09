Fachleute: Hälfte der jungen Tschechen vom Internet abhängig

Laut einigen Studien ist die Hälfte der jungen Tschechen vom Internet abhängig. Dies teilte die „Koalition gegen Tabak“ in einer Presseaussendung mit. Demnach sind zum einen das Bedürfnis, immer online zu sein, und zum anderen die Internetspielsucht bereits zu einer gesellschaftlichen Bedrohung geworden. Beide Phänomene beträfen aber nicht nur Menschen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren, sondern auch Erwachsene, wenn auch nicht im selben Ausmaß, hieß es.

Zugleich stellt die „Koalition gegen Tabak“ fest, dass die Teenager hierzulande weniger Interesse an Alkohol und Zigaretten zeigen. Seit 2011 sei der Alkoholkonsum um ein Drittel zurückgegangen und der Griff zum Glimmstängel um die Hälfte, steht in dem Pressetext. Anstatt in Kneipen zu gehen, trefffen sich die tschechischen Jugendlichen laut den Fachleuten lieber zu Online-Spielen oder nächtlichen Chats mit Freunden.

Allerdings unterscheiden sich die Angaben zur Online-Abhängigkeit je nach Studie teils beträchtlich. Wie der Präsident der „Koalition gegen Tabak“, Lukáš Kohoutek, erläuterte, sprechen einige davon, dass über die Hälfte der Heranwachsenden abhängig sei, andere aber nur von unter zehn Prozent.