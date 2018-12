Extremismus-Bericht: Nazi-Vorfall bei Armee

Anfang des Jahres wurde ein Angehöriger der tschechischen Armee wegen eines Tattoos mit Nazi-Symbolen zu einem halben Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Der Fall wurde nun durch den Extremismus-Bericht für das Jahr 2017 bekannt, wie der Tschechische Rundfunk am Samstag berichtet. Der Mann habe die Truppe nach dem Vorfall freiwillig verlassen, heißt es unter anderem in dem Bericht.

Bereits in der Vergangenheit waren Mitglieder der tschechischen Armee durch rechtsextremes Gedankengut aufgefallen. So fielen unter anderem Soldaten in Afghanistan durch SS-Runen auf ihren Helmen auf, seitdem führt die Armeeleitung regelmäßig Kontrollen. Laut dem Extremismus-Bericht des Innenressorts sind rechtsextreme Umtriebe beim Militär eher eine Randerscheinung.