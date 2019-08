Experten kritisieren Denkmalschutzgesetz

Kunsthistoriker und weitere Experten kritisieren das Denkmalschutzgesetz, das von Ex-Kulturminister Antonín Staněk (Sozialdemokraten) jüngst vorgelegt wurde. In einem offenen Brief an das Kulturministerium und die Regierung wird darauf hingewiesen, dass das Gesetz die Rolle des Staatlichen Denkmalschutzamtes einschränke, den Bereich Archäologie nicht in Betracht ziehe und die Restaurierung von Denkmälern komplizierter mache.

Die Akademiker fordern die Regierung auf, die Behandlung des Gesetzes zu unterbrechen und den Entwurf zu einer fachlichen Diskussion zurückzugeben.