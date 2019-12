Experten: Entsprechender Mindestlohn beträgt in Tschechien 1200 Euro

Der entsprechende Mindestlohn für eine Vollzeitarbeit beträgt den Experten zufolge in diesem Jahr 31.463 Kronen (1210 Euro) Brutto. Der Mindestlohn soll für die Deckung der Grundbedürfnisse, für die Freizeit und für kleineres Sparen ausreichen. In Prag beträgt er wegen höheren Lebenskosten 36.850 Kronen (1417 Euro). Das Expertenteam berücksichtigte in der Summe die Kosten für das Essen, die Wohnung, die Bekleidung, den Verkehr, die Gesundheitspflege, Bildung und die Frezeit, und zwar für zwei Menschen, Die Resultate stellten am Donnerstag Lucie Trlifajová vom Soziologischen Institut der Akademie der Wissenschaften und Kateřina Smejkalová von der Fridrich-Ebert-Stiftung vor.

Dem Statistikamt zufolge erreichte der durchschnittliche Brutto-Monatslohn in Tschechien im dritten Quartal 33697 Kronen (1296 Euro). Die Hälfte der Tschechen verdient jedoch nicht einmal 29549 Kronen (1136 Euro) monatlich. Die Kaufkraft sei in Tschechien extrem niedrig, fast am niedrigsten in der EU, sagte Trlifajová. 25 Prozent der Tschechen seien nicht imstande, eine unerwartete Ausgabe zu bezahlen, erklärte sie. Die ökonomische Unsicherheit betrifft laut Trlifajová viele Menschen.