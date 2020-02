Experten aus Brünn helfen bei Regeneration des Masaryk-Waldes in Israel

Der Masaryk-Wald, der im Jahre 1930 von tschechischen Siedlern in Israel gepflanzt wurde, ist in einem schlechten Zustand. Mehrere Hektar des Waldes vermissen nach den Jahrzehnten die richtige Pflege. Der Wald ist inkohärent und instabil, stellten Experten und Studenten der Mendel-Universität in Brno / Brünn im Februar bei ihrer Studienreise vor Ort fest. Über die Ergebnisse der Reise informierte ein Hochschulsprecher am Freitag die Nachrichtenagentur ČTK.

Der Wald befindet sich unweit des Kibbuz Sarid bei Nazareth. Die tschechischen Siedler haben hier den Wald als Geschenk an den tschechoslowakischen Präsidenten Tomáš Garrique Masaryk zu dessen 80. Geburtstag angelegt. Sie setzten 13.000 Bäumchen aus. Auf Wunsch der Vertreter des Jüdischen Nationalfonds sollen die Forst- und Ökologie-Experten aus Tschechien nun bei der Regeneration und eventuellen Wiederaufforstung des Waldes behilflich sein.