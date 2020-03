Experten: 3000 Coronavirus-Fälle Ende März, 15.000 Fälle Ende April

Die Zahl der an Covid-19-Erkrankten in Tschechien soll laut Schätzungen des Instituts für Gesundheitsinformationen und Statistik (ÚZIS) Ende März 3000 erreichen. Für Ende April rechnet man mit 15.000 angesteckten Personen hierzulande, einschließlich der bereits geheilten Patienten. Dies teilte Institutsleiter Ladislav Dušek vor Journalisten am Dienstag in Prag mit. Einen mäßigen Grund zum Optimismus gibt laut Dušek, dass die täglichen Zuwachszahlen derzeit zurückgehen und wahrscheinlich stagnieren werden. Insgesamt zehn bis elf Prozent der Covid-19-Erkrankten werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, ein Fünftel von ihnen braucht intensive Pflege. Der Anteil der Senioren an der Gesamtzahl der Infizierten liegt bei 17 Prozent. Ein Erkrankter hat am 12. März 2,64 Personen angesteckt.

Nach den harten Maßnahmen gegen die Coronavirus-Ausbreitung schätzen die Experten, dass die Reproduktionsnummer Anfang April bei 1,2 liegen kann. Bis Dienstagmorgen wurden in Tschechien 1289 Coronavirus-Fälle nachgewiesen, insgesamt wurden 19 624 Menschen getestet.