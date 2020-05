Experte: Impfstoff gegen Covid-19 wird frühestes Ende 2020 verfügbar sein

Ein Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 soll nach Einschätzung tschechischer Experten frühestens bis zum Ende dieses Jahres zugänglich sein. Wahrscheinlicher aber sei es, dass er erst im Jahr 2021 auf den Markt komme. Dies sagte der wissenschaftliche Sekretär der Tschechischen Impfstoffgesellschaft, Roman Chlíbek, am Dienstag auf einer Fachkonferenz in Prag. Seiner Ansicht nach seien derzeit zirka 120 Impfstoffe in der Entwicklung, doch keiner davon stecke schon in der letzten Testphase.

Weltweit wurden über 5,5 Millionen Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 346.000 Menschen starben an der Covid-19-Erkrankung. In Tschechien wurden seit dem 1. März über 9000 Menschen mit dem Virus angesteckt, 317 sind an der Krankheit gestorben.