Experte: Dürre in Tschechien hat sozioökonomische Folgen

Die hydrogeologische und landwirtschaftliche Dürre in Tschechien hat sich nach vier Jahren Mangel an Niederschlag in die sozioökonomische Dürre verwandelt. Dies führte der Klimaforscher und Autor des Projekts InterSucho, Miroslav Trnka auf einer Konferenz am Mittwoch in Brno / Brünn an.

Mit dem Termin sozioökonomische Dürre wird der Stand bezeichnet, in dem der Wassermangel Folgen für die Produktivität und Stabilität des Systems hat. Sie tritt auf, wenn der Wasserbedarf das Angebot übersteigt. Nach Angaben des Hydrometeorologischen Instituts liege die Niederschlagsmenge auf großen Gebieten des Landes vom Januar 2015 bis September 2018 mehr als 500 Millimeter, manchmal auch 700 Millimeter unter dem langfristigen Durschnitt, informierte Trnka in Brünn. Die Frequenz der Dürreperioden steige in den letzten Jahren erheblich, ergänzte er.