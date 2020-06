Ex-Vizeparteichef der Sozialdemokraten gründet neue Bewegung

Der ehemalige sozialdemokratische Politiker Jiří Zimola wurde zum Vorsitzenden der neugegründeten Bewegung Změna 2020 gewählt. Zimola war in der Vergangenheit Vizeparteichef der Sozialdemokraten und in den Jahren 2008 bis 2017 der südböhmische Kreishauptmann für die sozialdemokratische Partei.

Die Bewegung sei in spontaner Reaktion auf das Geschehen innerhalb der sozialdemokratischen Partei entstanden. Man wolle die sozial gerechte Politik durchsetzen, die die sozialdemokratische Partei verlassen habe, führte Zimola vor Journalisten am Montag in České Budějovice / Budweis an. Die Bewegung will für die Kreis- und Senatswahlen im Herbst ihre Kandidaten stellen.