Ex-Minister Kremlík erstattet Anzeige wegen Bestechung

Der ehemalige Verkehrsminister Vladimír Kremlík hat wegen der mutmaßlichen Bestechungsversuche rund um das Lkw-Mautsystem Strafanzeige erstattet. Dies bestätigte der Ex-Politiker am Montag. Am Wochenende gab Kremlík an, dass ihm beim Auftrag für den Abschlussprüfer des Mautsystems ein Bestechungsgeld in Höhe von 1,5 Millionen Kronen (60.000 Euro) angeboten wurde. Mit der Information wandte er sich Mitte Januar an den zivilen Nachrichtendienst (BIS).

Gleichzeitig kündigte der Piraten-Abgeordnete Lukáš Černohorský an, in der Causa Anzeige gegen Kremlík, Premier Andrej Babiš, sowie den Chef des zivilen Nachrichtendienstes erstatten zu wollen. Alle hätten von der Causa gewusst, keiner sei aber zur Polizei gegangen, so der Vorwurf von Černohorský.