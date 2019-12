Ex-Justizminister halten Antrag um Aufhebung der Immunität von Premier Babiš für überflüssig

Um die Aufhebung der Immunität von Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) wegen der Causa Storchennest müssten der Staatsanwalt oder die Anwälte von Babiš ersuchen. Das sagten drei Abgeordnete am Sonntag in einer Debatte des öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehens. Ansonsten würde sich der Immunitätsausschuss des Abgeordnetenhauses vermutlich nicht mit dem Fall beschäftigen. Die Angelegenheit sei nämlich nicht neu, so die Politiker. Dem Generalstaatsanwalt Pavel Zeman zufolge muss die Frage, ob das Abgeordnetenhaus erneut um die Aufhebung der Immunität des Premierministers ersucht werden muss, der zuständige Staatsanwalt Jaroslav Šaroch beantworten.

Ex-Justizministerin Helena Válková (Ano-Partei) erinnerte daran, dass es sich um eine identische Tat handelt. Ex-Justizminister Pavel Blažek (Bürgerdemokraten) hält einen wiederholten Antrag um die Aufhebung der Immunität für überflüssig und dumm. Auch der Top-09-Abgeordnete Dominik Feri hält es für überflüssig.