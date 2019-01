Ex-Innenminister Chovanec legt Abgeordnetenmandat nieder

Der Ex-Innenminister und ehemaliger amtierender Vorsitzender der Sozialdemokraten Milan Chovanec legt das Abgeordnetenmandat nieder. Das Abgeordnetenhaus will er bis Ende März verlassen. Das sagte der Sozialdemokrat am Sonntag auf einer Regionalkonferenz der Partei. Er stimmt der Teilnahme der Sozialdemokraten am Minderheitskabinett mit der Ano-Partei nicht zu. Chovanec kritisiert die Teilnahme der Sozialdemokraten an der Koalitionsregierung schon lange. Als das Kabinett im Sommer die Vertrauensfrage stellte, hat er es nicht unterstützt. Er erklärte damals, die Sozialdemokraten würden im Koalitionskabinett mit der Ano-Partei eine „unwürdige Rolle des Feigenblatts“ spielen.

Der Parteichef der Sozialdemokraten Jan Hamáček sagte, er respektieren Chovanecs Schritt und verstehe ihn. Der Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion im Abgeordnetenhaus Jan Chvojka erklärte, die Entscheidung von Chovanec freue ihn nicht, aber er respektiere sie.