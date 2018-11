Ex-Fußballer Řepka zu 300 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt

Der ehemalige tschechische Fußball-Nationalspieler Tomáš Řepka ist am Donnerstag in einem Berufungsverfahren zu 300 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Mit dieser Entscheidung hob das Kreisgericht in Brno / Brünn das vorherige Urteil des Stadtgerichts auf, nach dem Řepka für ein halbes Jahr hätte ins Gefängnis müssen. Der Grund für Řepkas Verurteilung ist eine schwerwiegende Verletzung der Persönlichkeitsrechte gegenüber seiner Ex-Frau Vlaďka Erbová. Řepka und seine heutige Partnerin Kateřina Kristelová hatten ohne Wissen der geschädigten Person eine fingierte Anzeige geschaltet, laut der Erbová ihre angeblichen sexuellen Dienste angeboten hat.

Gegenüber Kristelová hat das Kreisgericht die Strafe aus dem ersten Urteil indes verschärft. Die 39-Jährige bekam drei Monate Haft auf Bewährung, die Bewährungsfrist wurde auf ein Jahr festgesetzt. Ursprünglich sollte sie eine Geldstrafe von 50.000 Kronen (1920 Euro) zahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.