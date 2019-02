Ex-Fußballer Řepka soll für ständige Verfehlungen neun Monate in Haft

Der ehemalige tschechische Fußball-Nationalspieler Tomáš Řepka soll für neun Monate ins Gefängnis. Dieses Urteil fällte das Bezirksgericht Prag-West am Dienstag zu zwei Fällen betreffs Trunkenheit am Steuer, für die Řepka ursprünglich eine Bewährungsstrafe erhalten hatte. Doch in der Bewährungszeit ließ sich der ehemalige Spieler von Baník Ostrava, Sparta Prag, West Ham United und ACF Fiorentina weiteres zu Schulden kommen: Er bezahlte seine Alimente nicht oder verletzte die Persönlichkeitsrechte seiner Ex-Frau Vlaďka Erbová, indem er sie ohne ihr Einverständnis in einer fingierten Anzeige zu sexuellen Diensten angeboten hat. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Řepka hat dagegen Berufung eingelegt.

Für seine erste Autofahrt unter Alkoholeinfluss bekam Řepka Ende 2015 eine dreimonatige Bewährungsstrafe und ein Fahrverbot für 18 Monate. Das Verbot hielt er nicht ein, sondern wurde ein zweites Mal als alkoholisierter Fahrer erwischt. Dafür erhielt er eine halbjährige Bewährungsstrafe mit einer zweijährigen Bewährungsfrist. Dazu bekam er ein Jahr Fahrverbot und eine Geldstrafe von 90.000 Kronen (3500 Euro). Jetzt hat das Gericht die beiden Bewährungsstrafen addiert und in einen neunmonatigen Freiheitsentzug umgewandelt. Im November 2018 war Řepka für das Vergehen an seiner Ex-Frau zu 300 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Dieses Urteil ist rechtskräftig.