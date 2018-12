Man sollte niemals nie sagen, da sei schon etwas dran. Dies sagte der ehemalige tschechische Biathlon-Star Gabriela Koukalová am Samstag gegenüber dem Tschechischen Rundfunk. Derzeit sei sie jedoch nicht voll von einem Comeback überzeugt, sie wolle sich aber in Form halten, so die 29.Jährige.

Die einst schärfste Konkurrentin des deutschen Biathlon-Stars Laura Dahlmeier hatte sich vor fast einem Jahr von ihrer Karriere verabschiedet. Als Grund dafür gelten gesundheitliche Probleme.