Ex-Außenminister Zaorálek zufrieden mit Nordkorea-Reise

Die Reise habe ihren Zweck erfüllt. So kommentierte der Leiter des Außenausschusses und Ex-Außenminister Lubomír Zaorálek (Sozialdemokraten) die Reise einer tschechischen Parlamentsdelegation vergangene Woche nach Pjöngjang. Ziel des Besuchs war die Erneuerung des Dialogs mit dem isolierten Regime in Nordkorea. Dabei sei auch über die Menschenrechtslage und die umstrittenen Raketentests der nordkoreanischen Militärs gesprochen worden, so Zaorálek.

Das letzte Mal besuchte vor 14 Jahren eine tschechische Delegation das ostasiatische Land. Auch damals nahm Lubomír Zaorálek daran teil. Das Timing des jetzigen Besuches sieht der Sozialdemokrat jedoch nicht als Problem, auch wenn Pjöngjang nach langer Zeit wieder Raketentests durchgeführt hat.