Ex-Außenminister Zaorálek fordert Abzug aus Afghanistan

Die Mission der tschechischen Armee in Afghanistan sei ein Fehler gewesen. Dies sagte der sozialdemokratische Ex-Außenminister Lubomír Zaorálek gegenüber dem Portal novinky.cz in Reaktion auf den erneuten Anschlag auf tschechische Truppen am Hindukusch. Tschechien sollte stückweise seine Truppen aus dem Land abziehen, und weitere Nato-Partner sollten das ebenso tun, so Zaorálek. Er wolle keine weiteren toten tschechischen Soldaten mehr sehen.

Vor allem Politiker der konservativen Opposition lehnen Zaoráleks Vorstoß ab und stehen weiterhin hinter der Mission in Afghanistan. Einzelne Schicksale seien zwar tragisch, die Mission habe aber Sinn, meinte beispielsweise Vít Rakušan von der Bürgermeisterpartei Stan.