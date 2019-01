Eurovision Song Contest: Tschechien nominiert Band Lake Malawi

Die Band Lake Malawi mit dem Sänger Albert Černý an der Spitze wird Tschechien beim 64. Eurovision Song Contest repräsentieren. Daran nehmen im Mai in Tel Aviv Vertreter aus 42 Ländern der Welt teil. Dies gab das Tschechische Fernsehen am Montag bekannt. Der TV-Sender wird das Halbfinale und das Finale übertragen.

Lake Malawi geht mit dem Lied Friend of a Friend ins Rennen. Die Band setzte sich gegen sieben weitere Kandidaten der republikweiten Runde durch. Die Öffentlichkeit und eine internationale Fachjury entschieden in einer Internet-Umfrage über den Sieger.