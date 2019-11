Eurostat: Tschechien auf Platz sechs bei Autodiebstählen

Bei der Zahl an Autodiebstählen ist Tschechien europaweit auf Platz sechs. Dies geht aus einer Statistik von Eurostat hervor, die am Montag veröffentlich wurde. Demnach wurden hierzulande im Zeitraum zwischen 2015 und 2017 hierzulande 238 Pkw auf 100.000 Einwohner entwendet.

Insgesamt ist die Zahl an Autodiebstählen in der EU laut Eurostat deutlich zurückgegangen. Spitzenreiter ist Luxemburg, gefolgt von Griechenland und Italien. In Dänemark wiederum wurden im Vergleichszeitraum die wenigsten Autos gestohlen.