Eurostat: Einkommensunterschiede in Tschechien besonders gering

In Tschechien verdient die höchste Einkommensgruppe im Schnitt 3,4-Mal so viel wie die niedrigste Einkommensgruppe. Dies geht aus einer Aufstellung von Eurostat hervor, die am Samstag öffentlich wurde. Laut den Statistikern ist die der niedrigste Einkommensunterschied innerhalb der EU, wobei der Durchschnitt etwa beim fünffachen des tschechischen Wertes liegt.

Außerdem ist das Armutsrisiko in Tschechien laut Eurostat besonders gering. Demnach sind hierzulande 12 Prozent der Menschen von Armut und sozialer Not bedroht, im EU-Schnitt sind es ganze 22 Prozent.