Europaparlamentarier will sich vor Gericht gegen Erklärungen von Babiš wehren

Der christdemokratische Europaabgeordnete Tomáš Zdechovský wird sich vor Gericht gegen die Erklärung von Premier Andrej Babiš (Partei Ano) wehren. Dies teilte der Christdemokrat am Samstag via Twitter mit. Babiš bezeichnete ihn und den Europaabgeordneten der Piratenpartei, Mikuláš Peksa, am Freitag als Vaterlandsverräter, weil sie seinen Worten zufolge das Thema des Interessenskonflikts im Europaparlament auf die Tagesordnung setzen.

Zdechovský erklärte am Samstag, er lasse sich von Babiš nicht einschüchtern. „Die mafia-ähnlichen Praktiken haben in unserem Land keinen Platz,“ betonte der Christdemokrat. Während des Arbeitsbesuchs einer Delegation des Europaparlaments in Prag habe sich gezeigt, dass der Interessenskonflikt von Andrej Babiš größer sei, als es geschienen habe, erklärte Zdechovský .“Aus dem Grund hat Babiš Angst vor uns und versucht, uns einzuschüchtern, so der Europaparlamentarier. Gegen die Bezeichnung „Vaterlandsverräter“ wird sich Zdechovský seinen Worten zufolge vor Gericht wehren.