Europäischer Gerichtshof weist Babišs Klage wegen StB zurück

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Klage des tschechischen Premiers Andrej Babiš (Ano-Partei) gegen die Slowakei zurückgewiesen. Die Information veröffentlichte das Wochenmagazin Respekt. Der Premier hat sie gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK bestätigt.

Babiš reichte die Klage im Juni dieses Jahres ein. Deren Inhalt ist nicht bekannt, aber es handelte sich um den Streit darum, dass Babiš in der Slowakei im Register der ehemaligen Agenten des kommunistischen Geheimdienstes StB geführt wird. Als Babiš seine politische Karriere startete, bemühte er sich bei den slowakischen Gerichten zu erreichen, dass sein Name aus dem Register gelöscht wird. Gegen die Behauptungen des heutigen tschechischen Premiers standen jedoch Fragmente von zwölf Akten, die Agent Bureš betreffen. Unter diesem Namen wurde Babiš beim kommunistischen Geheimdienst geführt. Die Gerichte in der Slowakei entschieden schließlich, dass Babišs Name im Agentenregister bleibt.

Babiš sagte nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, er werde den Streit weiterhin führen.