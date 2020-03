Europäischer Baum des Jahres 2020 – die Kiefer von Chudobín

Der europäische Baum des Jahres 2020 ist die Kiefer von Chudobín in Tschechien. Es handelt sich einen einsamen Baum, der auf einer Landzunge des Staudamms Vír in Osböhmen wächst. Die Kiefer setzte sich in der offenen Abstimmung gegen 16 weitere europäische Bäume durch. Für sie stimmten über 47.000 Menschen.

Die 350 Jahre alte Kiefer ist der letzte Zeuge des verschwunden Dorfes Chudobín im Kreis Vysočina, durch einen Staudamm wurde das Dorf überflutet.

Die Wahl zum Europäischen Baum des Jahres gibt es seit zehn Jahren. Fast 300.000 Menschen haben 2020 an den Abstimmungen teilgenommen und ihre Stimme für ihren Favoriten abgegeben. Der Titel ging zum ersten Mal nach Tschechien.