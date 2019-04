In Prag und in Brno / Brünn beginnen an Donnerstag die Europäischen Filmtage. Im Rahmen des Festivals werden 45 Filme aus verschiedenen Ländern Europas gezeigt. Vier der Festivalfilme sind in tschechischer Koproduktion entstanden.

In der zweiten Aprilhälfte wird eine Auswahl der Film in weiteren sechs Städten Tschechiens gezeigt.