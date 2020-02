Europaabgeordnete: Interessenskonflikt in Tschechien nicht klar definiert

Die Delegation des Europaparlaments, die seit Mittwoch in Prag weilte, hat ihren Arbeitsbesuch zum möglichen Interessenskonflikt von Premier Andrej Babiš (Partei Ano) am Freitag beendet. Man habe den Eindruck, dass es in Tschechien kein funktionierendes System gebe, nach dem sich ein Interessenskonflikt klar identifizieren lasse. Deswegen sei es notwendig, die entsprechende Situation in den nächsten Wochen und Monaten zu analysieren, sagte die Leiterin der Delegation, die bayerische Europaabgeordnete Monika Hohlmeier, am Freitag auf einer Pressekonferenz in Prag. Die CSU-Politikerin ist stellvertretende Leiterin des Haushaltskontrollausschusses im Europaparlament. Ihre Abordnung hatte zudem die Aufgabe, den Umgang tschechischer Behörden mit EU-Subventionen zu untersuchen.

Mitglied der Delegation war auch der tschechische EU-Abgeordnete Tomáš Zdechovský (Christdemokraten). Seiner Meinung nach werde in Tschechien die Richtlinie über Geldwäsche nicht gut appliziert. Längst nicht alle Firmen hätten bis heute ihre Pflicht erfüllt und den tatsächlichen Besitzer des jeweiligen Unternehmens identifiziert, bemerkte Zdechovský.