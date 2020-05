Europaabgeordnete fordern Babiš auf, seinen Interessenskonflikt zu lösen

Die tschechischen Behörden sollten den andauernden Interessenskonflikt von Premier Andrej Babiš endlich lösen. Der tschechische Regierungschef habe immer noch Einfluss auf seine frühere Firma Agrofert, und die wiederum kassiere Geld aus EU-Fonds. Zu dieser Ansicht gelangten mehrere Europaabgeordnete des Kontrollausschusses des Europäischen Parlaments, nachdem sie den Bericht einer EU-Delegation behandelt hatten, die wegen dieses Prüffalls im Februar in Prag weilte. In einer unverbindlichen Empfehlung wird der Premier zum Rücktritt aufgefordert, falls sich der Interessenskonflikt bestätige. Oder aber er solle es unterlassen, über die Agrofert-Holding Fördergelder aus Brüssel zu kassieren, erklärten die Mitglieder des Kontrollausschusses. Der Europäischen Kommission wiederum empfahlen die Europaabgeordneten, dass sie der Holding die Fördergelder streichen solle und in der Abgelegenheit null Toleranz zeige.

Schon in einem früheren Untersuchungsbericht kamen die Auditoren aus Brüssel angeblich zum Schluss, dass Babiš weiter den Konzern kontrolliert, obwohl er die unmittelbare Leitung an zwei Treuhandfonds abgegeben hat. Babiš streitet diese Feststellung weiter vehement ab.