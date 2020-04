Europa-Abgeordnete: Im Fall des Interessenskonflikts soll Babiš zurücktreten

Im Fall, dass der Interessenskonflikt von Premier Andrej Babiš bestätigt wird, soll er von seinem Posten als Regierungschef zurücktreten beziehungsweise keine Finanzen aus dem EU-Haushalt über die Firmen der Holding Agrofert beziehen. Das steht in dem Bericht des Haushaltsausschusses im Europäischen Parlament, dessen Mitglieder im Februar zu einer Kontrollmission nach Tschechien reisten. Die EP-Abgeordneten fordern die EU-Kommission auf, alle Zahlungen an Agrofert zu stoppen, bis die Frage des möglichen Interessenskonflikts von Babiš gelöst ist. Der Ausschuss wird sich am 7. Mai mit dem Bericht befassen.

Eine Delegation des EU-Parlaments mit Monika Hohlmeier an der Spitze stellte bei einer Visite in Tschechien fest, in Tschechien gebe es kein funktionierendes System, nach dem sich ein Interessenskonflikt klar identifizieren lasse.