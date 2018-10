Eurobarometer: Tschechen sind weiter größte Skeptiker der EU

Die Tschechen sind nach wie vor die größten Skeptiker der Europäischen Union. Nur 39 Prozent von ihnen bewerten die Mitgliedschaft des Landes in der Union als positiv. Das geht aus dem aktuellen Eurobarometer hervor, dessen Ergebnisse am Mittwoch veröffentlicht wurden. Der Meinungsumfrage zufolge, sei das Vertrauen in die EU so hoch wie seit 25 Jahren nicht mehr. 62 Prozent der Europäer seien überzeugt davon, dass die EU-Mitgliedschaft ihres Landes eine gute Sache sei, heißt es.

Demgegenüber meinen fast zwei Drittel der Tschechen (64 Prozent), dass die Mitgliedschaft in der Union für ihr Land von Vorteil sei. EU-weit sind sogar 68 Prozent der Befragten dieser Ansicht – das ist das beste Ergebnis seit 1983, als das Eurobarometer erstmals durchgeführt wurde. Als Gründe für diese Einschätzung wurden am häufigsten der wirtschaftliche Nutzen, neue Arbeitsmöglichkeiten und die Sicherheit genannt.