Eurobarometer: Tschechen besonders optimistisch und zufrieden

Die wirtschaftliche Lage im Land bewerten ganze 71 Prozent der Tschechen als positiv. Dies geht aus der Umfrage Eurobarometer hervor, die am Dienstag von der EU-Kommission veröffentlicht wurde. Innerhalb der Europäischen Union ist das ein Spitzenwert, der EU-Durchschnitt liegt bei 47 Prozent. Dabei gaben 80 Prozent der Befragten hierzulande an, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt ausgezeichnet sei.

Dahingegen ist das Vertrauen in die EU in Tschechien mit 39 Prozent weiterhin niedrig. Das Land belegt dabei lediglich den fünftletzten Platz in der Union. Dennoch habe es auch da im Vergleich zum Vorjahr ein Plus gegeben, heißt es in der Umfrage.