Euro Hockey Tour: Tschechien nach Sieg über Finnland wieder vorne

Im zweiten Spiel der Sweden Hockey Games konnte sich Tschechien am Samstag mit 3:1 gegen Finnland durchsetzen. Es ist der dritte Sieg der Schützlinge von Nationaltrainer Milan Říha nach drei verlorenen Spielen. Zudem platzierten sich die Tschechen erneut an der Spitze der Euro Hockey Tour, zuvor hatten sie die Führung nach einer Niederlage gegen Schweden an Finnland abgeben müssen.

Die Sweden Hockey Games gehören zur sogenannten Euro Hockey Tour, der inoffiziellen Eishockey-Europameisterschaft.