Euro Hockey Tour: Tschechien besiegt in Stockholm Russland

Im dritten Spiel der Sweden Hockey Games konnte sich Tschechien am Sonntag mit 4:3 nach Penalty-Schießen gegen Russland behaupten. Es ist der erst zweite Sieg der Schützlinge von Nationaltrainer Milan Říha in acht Spielen gegen die Sbornaja. In der Gesamtwertung des Turniers in Stockholm können die Tschechen nun Zweiter oder Dritter werden, je nach dem Ausgang der Partie Schweden gegen Finnland.

Die Sweden Hockey Games gehören zur sogenannten Euro Hockey Tour, der inoffiziellen Eishockey-Europameisterschaft.