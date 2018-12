EU-Parlament stimmt dem Reverse-Charge-Mechanismus zu

Das EU-Parlament in Straßburg hat am Dienstag der Einführung des sogenannten Reverse-Charge-Mechanismus zugestimmt. Mit dieser Maßnahme will man eine weitverbreitete Form des Steuerbetrugs verhindern. Sie sieht vor, dass sich die Mehrwertsteuer bei grenzüberschreitenden Lieferungen nach der Adresse des Empfängers richtet. Der Vorschlag wurde von der Tschechischen Republik eingebracht.

Dank der Zustimmung des EU-Parlaments kann Tschechien nun bei der EU-Kommission in Brüssel die Einführung des Mechanismus beantragen.