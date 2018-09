EU-Parlament prüft Verbindungen Babišs zu Agrofert-Konzern

Der Haushaltsausschuss des Europaparlaments hat eine Überprüfung der Verbindungen von Tschechiens Premier Andrej Babiš (Partei Ano) zu dessen Ex-Konzern Agrofert gestartet. Anlass ist ein Hinweis der NGO Transparency International (TI) auf einen möglichen Interessenskonflikt.

Babiš hatte Agrofert bei seinem Einstieg in die Politik an einen Treuhandfonds übergeben. TI ist jedoch davon überzeugt, dass der Regierungschef auch weiterhin eine führende Rolle in dem Konzern spielt. Die würde laut TI einen Interessenskonflikt bedeuten, da Agrofert EU-Subventionen erhalte.