EU-Parlament debattiert über Babišs möglichen Interessenskonflikt

Die Frage, ob er sich im angeblichen Interessenskonflikt wegen des Konzerns Agrofert befinde, sei eine Sache der Interpretation der neuen EU-Vorschriften. Das schrieb der tschechische Premier Andrej Babiš (Ano) in seiner Antwort auf eine Anfrage von EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger. Babiš verweist auf eine juristische Analyse der tschechischen Regierung, wonach die Sache im Einklang mit tschechischen Vorschriften sei.

Babiš ist seit 2013 in der Politik. Im vergangenen Jahr hat der Multimilliardär die Leitung seines Konzerns Agrofert an einen Treuhandfonds abgegeben. Der juristische Dienst der EU-Kommission glaubt allerdings, dass er sich nicht ausreichend abgekoppelt hat von seinen wirtschaftlichen Interessen. Das EU-Parlament wird an diesem Mittwoch über mögliche Interessenkonflikte in der Tschechischen Republik und Fördergelder für den Agrofert debattieren.