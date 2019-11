EU-Länder beraten in Prag über Kohäsionspolitik

Vertreter von 17 EU-Ländern beraten am Dienstag in Prag über ein gemeinsames Vorgehen bei den Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen der EU für die Jahre 2021 bis 2027. Die Gruppe der „Freunde der Kohäsion“ will genügend finanzielle Mittel für die Kohäsionspolitik sichern, die zur gegenseitigen Annäherung des Lebensstandards in den EU-Ländern dient. Im gegenwärtigen siebenjährigen Haushaltsrahmen wird mit 20,5 Milliarden Euro für Tschechien für die Kohäsionspolitik gerechnet.

Am Rande des Gipfeltreffens der „Freunde der Kohäsion“ trafen die Premierminister der Visegrád-Länder zusammen. Sie diskutierten über den Finanzrahmen der EU und die Klimapolitik.