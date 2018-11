Die EU-Kommission hat am Donnerstag Tschechien aufgefordert, seine Rechtsvorschriften, die die Luftqualität betreffen, den EU-Regeln anzupassen. Tschechien hat zwei Monate Zeit, um zu reagieren.

Die EU-Kommission stieß in Tschechien und in Bulgarien auf Mängel bei der Implementierung einiger Bestimmungen der Richtlinie über die Luftqualität in deren Rechtsvorschriften.