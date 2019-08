EU-Kommission: Jourová an Bereichen Digitales und Handel interessiert

Die tschechische Kandidatin für den Posten einer EU-Kommissarin, Věra Jourová, ist an den Bereichen Digitales, Binnenmarkt und Handel interessiert. Das sagte die 54-jährige Politikerin am Dienstag den Mitgliedern des Europa-Ausschusses im tschechischen Abgeordnetenhaus. Jourová ist in der scheidenden Kommission für Justiz, Verbraucher und Gleichstellungsfragen zuständig.

Der Europa-Ausschuss berät derzeit über die Nominierung. Am kommenden Montag will die tschechische Regierung Jourová dann formal zur Kandidatin machen.