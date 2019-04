EU-Kommission gibt grünes Licht für Verkauf von ArcelorMittal in Ostrau

Die Europäische Kommission hat grünes Licht gegeben für eine Übernahme des Stahlwerks von ArcelorMittal in Ostrava / Ostrau durch die britische Liberty House Group. Premier Andrej Babiš (Partei Ano) hatte zuvor in einem Brief an Brüssel Vorbehalte geäußert gegenüber der Transaktion.

Laut einer Pressemeldung hat die EU-Kommission jedoch keine Bedenken, dass mit dem Verkauf der Wettbewerb beeinträchtigt wird. Brüssel hatte von ArcelorMittal gefordert, einige Werke zu verkaufen, weil der indische Stahlgigant den italienischen Konkurrenten Ilva übernehmen will.