EU-Kommissar Oettinger: Förderungstopp für Tschechien wegen Agrofert

Die Europäische Kommission will die Auszahlung von Fördergeldern an Tschechien solange stoppen, bis der Streit um den Ex-Konzern von Tschechiens Premier Andrej Babiš Agrofert beigelegt sei. Dies sagte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger bei einer Debatte im Europaparlament am Mittwoch. Laut dem CDU-Politiker hat die Europäische Union bereits seit August keine Fördergelder mehr an Tschechien ausgezahlt. Seitdem gelten nämlich neue EU-Regeln zu Interessenskonflikten, gegen die Premier Babiš verstoßen soll. Das Europarlament will am Mittwoch eine Resolution zu der Angelegenheit verabschieden.

Kritiker werfen Babiš vor, über den Konzern Agrofert von EU-Subventionen zu profitieren, deren Vergabe er als Regierungschef kontrollieren soll. In einer Antwort auf einen Brief des EU-Haushaltskommissars Günther Oettinger verwies Babiš diese Woche darauf, dass dies eine Frage der Auslegung der EU-Richtlinien sei.