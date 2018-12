EU-Kommissar fordert von Kritikern Ja zu UN-Migrationspakt

Die Europäische Kommission hat an Tschechien und weitere fünf EU-Mitgliedstaaten appelliert, ihren Widerstand gegen den UN-Migrationspakt aufzugeben. Er verstehe die Ablehnung des UN-Migrationspaktes nicht, weil das Dokument nicht rechtlich bindend sei und niemandem etwas aufgedrängt werde, so der zuständige EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos gegenüber der Welt am Montag. Er bitte alle betroffenen EU-Staaten eindringlich, ihre Ablehnung des UNO-Migrationspaktes noch einmal in den kommenden Tagen zu überdenken und doch noch zuzustimmen.

Der Pakt soll auf einer Konferenz in Marokko angenommen werden. Neben Tschechien wollen auch die EU-Länder Ungarn, Polen, Bulgarien, Österreich und die Slowakei den Pakt nicht unterzeichnen. Die italienische Regierung hat sich noch nicht entschieden.