EU-Justizkommissarin Jourova verteidigt Vorgehen gegen Ungarn

Die tschechische EU-Justizkommissarin Věra Jourova hat die Entscheidung des EU-Parlaments für ein Strafverfahren gegen Ungarn verteidigt. Sie habe ihr halbes Leben im Totalitarismus verbracht und sei sehr empfindsam für Augenblicke, die ihr das Gefühl gäben, in diese Zeit zurückgekehrt zu sein, sagte sie nach einem Bericht des Tschechischen Fernsehens (ČT) vom Dienstag. Diese Tendenzen sehe sie in Ungarn, und deshalb sei es gut, auf Ungarn Druck auszuüben.

Jourova ist seit 2014 EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucher und Gleichstellung. Sie kritisierte die Haltung der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban, der in Budapest mit einer Zweidrittelmehrheit regiert. Ihr zufolge müsste dessen Machtfülle „in irgendeiner Weise ausbalanciert“ sein. Das EU-Parlament hatte am vorigen Mittwoch mit 448 gegen 197 Stimmen dafür gestimmt, ein Strafverfahren gegen Ungarn auszulösen. Hintergrund ist eine mutmaßliche Bedrohung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in Ungarn.