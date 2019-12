EU-Audit zum Interessenkonflikt von Babiš könnte zum Präzedenzfall werden

Der EU-Kommissar für Haushalt und Verwaltung, Johannes Hahn, hat am Montag mit den Europaabgeordneten über den Audits zum Interessenskonflikt des tschechischen Premiers Andrej Babiš (Ano-Partei) diskutiert. Es wurde dahingehend debattiert, ob man aufgrund dieses Sachverhalts künftig die Regeln für die Zuteilung von EU-Geldern ändern sollte. Hahn antwortete auf einer Tagung des Ausschusses für Haushaltskontrolle, die hinter verschlossener Tür stattfand, auf die Fragen der Abgeordneten. Über den Verlauf der Debatte informierten die Europaabgeordneten Martina Dlabajová (Ano-Partei) und Tomáš Zdechovský (Christdemokraten) die Nachrichtenagentur ČTK.

Der Fall Babiš wird laut Zdechovský ein Präzedenzfall sein. Die EU-Kommission soll festlegen, wo es zum Interessenkonflikt kommt und wo nicht. Die EU-Kommission schickte Ende November den endgültigen Audit nach Tschechien, in dem die Zuteilung von EU-Geldern an die Agrofert-Holding überprüft wurde. Medienberichten zufolge kam die EU-Kommission zu dem Schluss, dass Babiš im Interessenskonflikt stehe, weil er auch weiterhin die Geschäftstätigkeit seiner Ex-Holding beeinflusse. Tschechien soll deshalb Hunderte Millionen Kronen an die EU zurückzahlen.