EU-Abgeordnete: In Tschechien gibt’s oligarchische Strukturen

Die EU brauche eine neue Regelung gegen Oligarchen .Das sagte die EU-Abgeordnete und Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses im Europaparlament (CONT), Monika Hohlmeier, in einem Interview gegenüber der tschechischen Presseagentur ČTK. Ihr zufolge entstehen in vielen Ländern einschließlich der Tschechischen Republik in den letzten Jahren „oligarchische Strukturen“.

Mitglieder des Kontrollausschusses mit Hohlmeier an der Spitze planen im Februar eine Mission in die Tschechische Republik. Sie werden überprüfen, wie das Land den Umgang mit EU-Förderländern in den zurückliegenden fünf Jahren geregelt hat.